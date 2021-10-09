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فنان مصري يرفض فكرة التريند: فيه ناس ممكن تقلع هدومها علشان تبقى تريند (فيديو)

مجتمع

فنان مصري يرفض فكرة التريند: فيه ناس ممكن تقلع هدومها علشان تبقى تريند (فيديو)
Reuters
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قال الفنان المصري محمد صبحي، إنه "يرفض فكرة التريند، التي تدفع الشخص لفعل أي شيء ليتصدر المشهد".

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وأضاف صبحي خلال لقائه ببرنامج "spot light" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "فيه ناس بتعمل أي حاجة علشان تبقى تريند.. ممكن يقلع هدومه علشان يبقى تريند".

وأوضح صبحي، أنه "إن وجد تجاوزات من مليون متابع له على مواقع التواصل الاجتماعي سيبادر بحظر هؤلاء الأشخاص سواء كان هذا التجاوز في لفظ أو توجيه إهانة لشخص".

وأكد صبحي، أنه "لا ينشغل أبدا بنقص عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن كل ذلك يمثل "وهما" قائلا إن "الحقيقة الوحيدة تكون ممن يستفيد ما يعرض عليه، ويكتب تعليقًا مفيدا للآخرين".

المصدر: الشروق

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