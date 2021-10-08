النيابة العسكرية بكوريا الجنوبية تطالب بعقوبة سجن طويلة لضابط صف تحرش بزميلته ما أدى لانتحارها
AFP
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طلبت النيابة العسكرية في كوريا الجنوبية بسجن ضابط صف في السلاح الجوي لمدة 15 عاما على خلفية تحرش جنسي بزميلة له، دفع بها إلى الانتحار.
ويشتبه في أن رقيبا أول في سلاح الجو الكوري الجنوبي يدعى جانغ، تحرش جنسيا بزميلة تحمل نفس الرتبة داخل سيارة في طريق عودتهما إلى قاعدتهما في مدينة سوسان الغربية بعد اجتماع خاص في مارس.
وانتحرت الضحية، وذلك بعد أن واجهت ما وصف باستجابة ضعيفة من قبل الجيش على شكواها.
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وأفاد مسؤولون بأن المدعين العسكريين خلال الجلسة الأولى للمحكمة في القضية المرفوعة ضد جانغ، طلبوا من المحكمة العسكرية العامة في سيئول الحكم على المتهم بالسجن 15 عاما.
المصدر: يونهاب
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