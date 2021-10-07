مصر.. تفاصيل سرقة منزل ابنة وزيرة في الحكومة

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عاملي تنظيف حمامات سباحة ووالدة أحدهما وزوجة الآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة فيلا ابنة وزير التخطيط هالة السعيد في أكتوبر.

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وعرضت النيابة المسروقات على مالكتها والتي أقرت أنها المستولى عليها من منزلها، ونجحت المباحث في إعادتها بعد بيع المتهمين لها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف لغز سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط بأكتوبر حيث تبين أن عاملي تنظيف حمامات سباحة وراء سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من ابنة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باكتشافها سرقة فيلتها بكومبوند بنطاق دائرة قسم أول أكتوبر، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وتبين من التحريات التي أجراها فريق البحث أن عاملي تنظيف حمامات سباحة وراء التسلل إلى الفيلا والاستيلاء على مبالغ مالية وقطع ألماظ ومصوغات ذهبية.

وأضافت التحريات أن المتهم ومساعده استغلا سفر أسرة ابنة الوزيرة وخلو الفيلا وتسللا عبر شرفة بباب ألوميتال مطلة على الحديقة وصعدا إلى غرفة النوم وتمكنا من سرقة ساعتين وخواتم ألماس وسلاسل ذهبية وفرا هاربين بعد إعادة باب الشرفة لوضعه الطبيعي.

وكشفت التحريات أن المتهمين عقدا جلسة مع زوجة الأول ووالدة الثاني للتصرف في المسروقات خشية بيعها والشك في أمرهما فتولت المتهمتان الأخرتان بيعها.

ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهمين كما ألقي القبض على والدة متهم وزوجة المتهم الآخر لاشتراكهما في بيع المسروقات.

المصدر: مصراوي