مصر.. نقابة المهن الموسيقية تطالب مطربا بالاعتذار بعد تحريف ابتهال "مولاي" الشهير

قال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر، إن حل أزمة وقف التعامل مع مطرب الراب مروان بابلو، يكمن في اعتذاره.

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وأوضحت النقابة أن بابلو مطالب بالاعتذار عما شهده حفله الأخير من تغيير كلمات ابتهال الشيخ النقشبندي الشهير بصورة أغضبت كثيرين.

وتسبب الرابر الفلسطيني شب جديد، في أزمة كبيرة لمؤدي الراب مروان بابلو، خلال حفل جمعهما سويا، أدت لمنع الأخير من الغناء وفقا لقرار نقابة المهن الموسيقية، بعد تغيير شب لكلمات "مولاي إني ببابك قد بسطت يدي" للشيخ النقشبندي إلى "مروان إني ببابك".

وتقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد مغني الراب المصري المشهور مروان بابلو لاستهانته بابتهال الشيخ النقشبندي "مولاي"، والحط من شأن هذا الابتهال.

واعتذر مطرب الراب الفلسطيني، شب جديد، عما فعله بحفلة المغني المصري.

المصدر: الوطن