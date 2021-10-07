بلجيكا.. افتتاح أول مقبرة بيئية في العالم.. ما هي معايير الدفن وما مصير الشواهد؟

قال موقع "يوروبولس" إنه تم في مدينة فلاندرز في بلجيكا، افتتاح أول مقبرة بيئية في العالم.

في هذه المقبرة غير المعتادة، الموجودة في فناء كنيسة، يمنع تركيب شواهد على القبور، وإقامة الممرات بينها ووضع الطاولات، ولا يمكن دفن الموتى إلا في توابيت قابلة للتحلل مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وتتسع المقبرة الجديدة لـ600 قبر، والأرض فيها غير معدة للبيع، بل يمكن استئجارها لمدة 25 سنة.

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ووفقا لحسابات مبتكري المشروع، هذا هو بالضبط الوقت الذي يستغرقه تفكك جسم الإنسان ليعود جزءا من الطبيعة.

يشار إلى أن جميع الأشياء الموجودة في هذا الموقع (على سبيل المثال، لافتات الأماكن والمقاعد) مصنوعة من قطع الأشجار والجذوع.

ويلفت النظر إلى أن أشجار الكرز تنمو في مختلف أرجاء المقبرة. وعلى جذوعها، يمكن للأقارب والأصدقاء تعليق بيت للطيور باسم المتوفى لتكريم ذكراه.

وداخل أراضي المقبرة، اكتشف علماء الآثار تلا من العصر البرونزي. تم تحديد معالمه بأعمدة خشبية وخندق، حيث سيتم دفن الجرار مع رماد الجثث التي سيتم حرقها.

المصدر: نوفوستي