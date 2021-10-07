القضاء ينتصر لمجند متحول جنسيا انتحر بعد تسريحه من الجيش الكوري الجنوبي

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بعدم عدالة تسريح مجند من القوات المسلحة على خلفية إجراء عملية جراحية لتغيير جنسه إلى امرأة، الأمر الذي تسبب في انتحاره في وقت سابق من هذا العام.

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وفي التفاصيل، أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن محكمة دايجون أصدرت حكما "لصالح الرقيب الراحلة بيون هي-سو"، مشيرة إلى أن الجيش كان عليه "اعتبار الجندي امرأة، عند مراجعة ما إذا كانت لائقة للخدمة العسكرية بعد جراحة تغيير الجنس".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "منذ أن تقدمت بطلب لتغيير الجنس في المحكمة وأبلغت الجيش بذلك، كان ينبغي اعتبارها أنثى عندما قام المستشفى العسكري بفحص ما إذا كانت صالحة للخدمة".

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وكان الجيش الكوري الجنوبي قد سرح الرقيب السابقة في يناير من العام الماضي، وجرى "تصنيف فقدانها للأعضاء التناسلية الذكورية على أنها إعاقة جسدية بموجب القانون العسكري.

وكان المجند قد خضع لعملية تغيير الجنس إلى أنثى خلال إجازة في عام 2019، بعد حوالي عامين من التحاقه الطوعي بالجيش.

وجرى استئناف الحكم في الشهر التالي، و"طالبت" الجيش بالسماح لها بمواصلة العمل كجندية، إلا أن الاستئناف قوبل بالرفض.

ورفع الجندي المتحول جنسيا في أغسطس من العام الماضي، دعوى إدارية ضد القرار أمام المحكمة، دافعا بأن تسريحه غير دستوري.

وفي مارس الماضي، عثر على الجندي السابق المتحول جنسيا ميتا في منزله في تشونغجو، على بعد 150 كيلومترا جنوب سيئول.

ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى أن نظام التجنيد في البلاد يفرض "على جميع الرجال الأصحاء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين تقريبا في البلد الذي يواجه كوريا الشمالية عبر حدود شديدة التحصين".

المصدر: يونهاب