فنانون عرب يعلقون على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي الأخير و"تويتر" يتحول لساحة "كوميدية"

علق عدد من الفنانين العرب على تعطل تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه و"إنستغرام" وتطبيق "واتس اب" لدى الملايين من المستخدمين.

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وقال الفنان المصري، أخمد العوضي، تعليقا على هذ العطل: " أحلى 7 ساعات"، في إشارة إلى المدة التي انقطعت فيها خدمات منصات وتطبيقات شركة "فيسبوك"، لترد عليه زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بالقول: "يا ولا".

هذا وعلقت الفنانة التونسية لطيفة في "تويتر" قائلة: "تويتر دلوقتي فكرني باللمة العائلية واحنا صغيرين"، في إشارة إلى أن "تويتر" لم يتعطل وبدأ عدد أكبر من المستخدمين بدخوله، إذ سخر العديد من الفنانين على الإقبال الكثيف على هذا الموقع بعد تعطل "فيسبوك" و"أبنائه".

وغرد الفنان إدوارد معلقا: "اهو "WhatsApp" قفش ووقع علشان بنقول واطس".

اهو WhatsApp قفش ووقع علشان بنقول واطس pic.twitter.com/aOXtVbM5mn — Edward (@EdwardFouad) October 4, 2021

وأضافت الفنانة المصرية مي كساب: "لا لا لا سيبو "تويتر" للتويترية (تقصد الناشطون فيه)".

لا لا لا سيبو تويتر للتويتريه 😂😂😂 — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) October 4, 2021

وتعطلت أمس الاثنين ولغاية فجر اليوم الثلاثاء، تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق "واتس اب" لدى الملايين من المستخدمين، وعادوا إلى العمل بع نحو 7 ساعات.

وأعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع "فيسبوك" أن سبب انقطاع عمل الشبكة كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

المصدر: RT