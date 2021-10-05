 
مباشر

فنانون عرب يعلقون على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي الأخير و"تويتر" يتحول لساحة "كوميدية"

مجتمع

فنانون عرب يعلقون على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي الأخير و
Reuters DADO RUVIC
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfmp

علق عدد من الفنانين العرب على تعطل تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه و"إنستغرام" وتطبيق "واتس اب" لدى الملايين من المستخدمين.

إقرأ المزيد
تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات
تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" ومنصات أخرى

وقال الفنان المصري، أخمد العوضي، تعليقا على هذ العطل: " أحلى 7 ساعات"، في إشارة إلى المدة التي انقطعت فيها خدمات منصات وتطبيقات شركة "فيسبوك"، لترد عليه زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بالقول: "يا ولا".

فنانون عرب يعلقون على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي الأخير و

هذا وعلقت الفنانة التونسية لطيفة في "تويتر" قائلة: "تويتر دلوقتي فكرني باللمة العائلية واحنا صغيرين"، في إشارة إلى أن "تويتر" لم يتعطل وبدأ عدد أكبر من المستخدمين بدخوله، إذ سخر العديد من الفنانين على الإقبال الكثيف على هذا الموقع بعد تعطل "فيسبوك" و"أبنائه".

وغرد الفنان إدوارد معلقا: "اهو "WhatsApp" قفش ووقع علشان بنقول واطس".

وأضافت الفنانة المصرية مي كساب: "لا لا لا سيبو "تويتر" للتويترية (تقصد الناشطون فيه)".

وتعطلت أمس الاثنين ولغاية فجر اليوم الثلاثاء، تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق "واتس اب" لدى الملايين من المستخدمين، وعادوا إلى العمل بع نحو 7 ساعات.

وأعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع "فيسبوك" أن سبب انقطاع عمل الشبكة كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا