بينها "أر بى جي" ورشاشات..الأمن المصري يضبط أكثر من 5000 سلاح ناري و4200 متهم في شهر

تمكنت قوات الأمن المصرية التابعة لوزارة الداخلية من ضبـط أكثر من 5000 قطعة سلاح ناري بحوزة 4200 متهم خلال شهر واحد.

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وفي التفاصيل، ضبطت الداخلية "5045 قطعة سلاح ناري بحوزة 4266 متهم، أبرزها وفقا لصحيفة "اليوم السابع": "مدفع أر بى جى، وغرينوف، و3 رشاشات، و424 بندقية آلية، و826 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"، و253 مسدسا، و3537 فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، و525 خزينة، و7108 قطعة سلاح أبيض".

كما تم ضبط "3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم، 8 مسدسات محلية، وعدد من الطلقات النارية، وأجزاء وأدوات التصنيع".

وعلى الصعيد البشري، استطاعت الداخلية من "ضبط 61 تشكيلا عصابيا، ضموا 223 متهما ، ارتكبوا 362 حادث، وضبط 815 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب "أعمال البلطجة" ، وبحوزتهم 7 بنادق آلية، و19 بندقية "غير مششخنة"، و6 مسدسات، و195 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و584 سلاح أبيض".

المصدر: "اليوم السابع"