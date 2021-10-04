إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين وطلب لمتابعيها والوسط الفني يتضامن معها

وجهت الفنانة المصري، إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة إلى والديها الراحلين، الفنان سمير غانم وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، معربة عن حزنها لفقدانهما.

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وعلى صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، نشرت إيمي غانم صورة تجمع والديها، وعلقت عليها قائلة: "كل لحظه بتمر عليا شايفاكو قدام عيني وانتو بتتألمو، وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمد لله..الحمد لله ..الحمد لله".

وأضافت: "بس انا مش عارفه أكون تمام..كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن..بس الحقيقة إني أوحش من الأول..وكل حاجه عملتها بس مش بهدا..الحمد لله علي نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد".

وأكملت: "بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده،

والحمد الله علي أي ابتلاء أنا راضية".

في حين تلقت إيمي دعما من الوسط الفني، حيث كتبت الفنانة ليلي أحمد زاهر معلقة على هذا المنشور: : "ربنا يا رب يصبرك ويقويكي يا حبيبتي ويرحمهم"، وعلق شريف رمزي قائلا: ربنا يهون عليكي يا إيمي ويجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله".

وتوفي الفنان سمير غانم عن عمر ناهز الـ84 عاما في 20 مايو الماضي، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، ولحقت به دلال عبدالعزيز، بعده نحو 3 أشهر، متأثرة هي الأخرى بمضاعفات فيروس كورونا.

المصدر: RT