فريق طبي أردني ينجح في فصل توأمين سياميين من اليمن

نجح فريق طبي أردني فصل توأمين سياميين من اليمن، وذلك بعد إجراء عملية نادرة استمرت 8 ساعات.

وقال رئيس الفريق، المدير العام للمستشفى التخصصي حيث أجريت العملية، الدكتور فوزي الحمّوري: "سجلنا إنجازا طبيا جديدا على مستوى المملكة، إذ نجح فريق طبي متخصص في المستشفى بإجراء أول عملية جراحية ناجحة في الأردن، بفصل توأمين سياميين ملتصقين"، مشيرا إلى أن العملية "استغرقت ثماني ساعات".

ووصف الحمّوري العملية التي شارك فيها 25 طبيبا واستشاريا وفنيا بأنها "نادرة ومعقدة". وأشار إلى أن "الفريق الطبي وزّع إلى مجموعتين بعد عملية الفصل".

وتابع: "ولد الطفلان أحمد ومحمد في ظاهرة طبية نادرة، حيث أنهما متلاصقان عند منطقة الصدر والبطن ويتشاركان في الكبد والقفص الصدري والحجاب الحاجز وغشاء القلب، وكان فصل الطفلين ضرورة طبية ملحة".

وأكد الحموري أن "المرحلة التحضيرية لهذه العملية استمرت 5 أشهر، لمعالجة بعض الاختلالات المرضية لديهما والعمل على زيادة الوزن من خلال التغذية المكثفة للوصول إلى الوزن المثالي لإجراء العملية".

وولد التوأمان في صنعاء، في منتصف ديسمبر من العام الفائت، وتبلغ الأم من العمر 35 عاما.

وتولت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في السادس من فبراير المنصرم، نقل التوأمين السياميين من صنعاء إلى عمان في طائرة إسعاف جوي برفقة والديهما لإخضاعهما لعملية فصل جراحية عبر عملية إجلاء طبية.

وقال ممثل اليونيسف في اليمن فيليب دواميل حينها، إن المنظمة "تمكنت من تغطية النفقات الطبية واللوجستية لهذه العملية بفضل المساهمات السخية المقدمة من العديد من المانحين الأفراد من القطاع الخاص".

المصدر: قناة "المملكة" الأردنية