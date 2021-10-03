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مصر..تحرك قانوني بحق اليوتيوبر أحمد حسن في قضية الفتاة سما

مجتمع

مصر..تحرك قانوني بحق اليوتيوبر أحمد حسن في قضية الفتاة سما
اليوتيوبر أحمد حسن
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أمرت جهات التحقيق المصرية الرسمية باستدعاء اليوتيوبر، أحمد حسن، للتحقيق معه وسماع أقواله بالاتهامات المنسوبة إليه من الطالبة سما محمد زكي، بقضية التحرش.

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وجاء هذا القرار بعد استماع جهات التحقيق لأقوال المجنى عليها سما محمد زكي، ولأقوال ضابط تولى فحص الرسائل التي تم تبادلها بين المتهم والشاكية.

وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن اليوتيوبر عرض على الفتاة اللقاء في فيلا أمام مول مصر بالسادس من أكتوبر، وإقامة علاقة آثمة، نظير إشراكها في فيلم قصير، واستمعت النيابة لأقوالها بعد تقدم محاميها، أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع" ببلاغ ضد أحمد حسن.

المصدر: "الوطن"

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