مصر..حادث مروع ينهي حياة شاب عشريني تحت عجلات القطار

لقي شاب عشريني مصرعه في مصر، بعد أن دهسه القطار و"حول جثته لأشلاء"، في محطة رمسيس.

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وفي التفاصيل، اختل توازن الشاب "م.ح.م" (20 سنة) أثناء صعوده القطار، ومن ثم دهسه القطار، إذ تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكانت الشرطة المصرية قد انتقلت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغ بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار برمسيس، حيث عثرت على أشلاء خاصة بجثة شاب أسفل القطار، وباستخراجها، تبين أن الشاب يحمل كافة المستندات التي تدل علي هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار أسرته والتي تعرفت عليه بعد معاينتها، كما حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "الوطن"