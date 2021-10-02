سوريا.. الجهات المختصة تضبط عصابة لتحويل الأموال بطريقة غير قانونية

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة السورية القبض على عصابة تحول الأموال بطريقة غير قانونية ثم تسلبها من مستلميها.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه "من خلال المتابعة ألقى فرع الأمن الجنائي القبض على رجل وامرأة بحوزتهما ثلاثة أجهزة خليوية ومبلغ 2400 دولار أمريكي مزورة ومن خلال التدقيق في وضعهما تبين وجود عدة طلبات بأحد المقبوض عليهما بجرائم السلب والسرقة والشغب وحيازة حبوب مخدرة".

وأضافت الوزارة أنه "بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة وبمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع عدد من المقبوض عليهم سابقا وإقدامهم على سلب مبالغ الحوالات بعد تسليمها إلى أصحابها مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهما وتقديمهما إلى القضاء المختص أصولا".

المصدر: "سانا"