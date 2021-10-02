سعودي يدفع مهرا خياليا للزواج من هند القحطاني (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي أعلن فيه عن رغبته بالزواج من مواطنته، هند القحطاني، مقابل تقديم 30 ناقة كمهر لها.

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وقال الرجل في الفيديو: "يا هند أنا ودك وخطبك وأنا أبغاك.. والمهر من عندي 30 ناقة.. يا هند جعل الله يعزك ويرعاك، عيالك عيالي يا بنت الرفاقة".

وأضاف: "كل الجمال مصور في محياك، وأهديك من صادق الود باقة.. يا هند أنا علي القحطاني خطبك على كتاب الله وسنة نبيه، والمهر 30 وضحة منقية، قولي تم قولي تم".

وأثار الفيديو ردود فعل بين المتابعين، فيما انشغل بعضهم بتحديد قيمة المبلغ الذي تساويه الثلاثين ناقة.

ويبلغ سعر الناقة في السعودية، نحو 100 ألف ريال سعودي، ما يعني أن إجمالي المبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار أمريكي).

وسبق أن أعلنت مشهورة "سناب شات" المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، هند القحطاني، عن رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب، بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.

واشترطت على أي سعودي يتقدم للزواج منها احترام قراراتها واختياراتها، وأن لا يتدخل فيها.

شخص يقدم 30 ناقة لـ #هند_القحطاني كمهر لزواجه منها:



"قولي تم قولي تم" pic.twitter.com/4KM9VJvg97 — Mjod Mix (@MjodMix) October 1, 2021

المصدر: RT