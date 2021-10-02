مصر..أول نائبة في البرلمان تعلن عن تبرعها بأعضائها عقب وفاتها

كشفت النائبة في البرلمان المصري، فريدة الشوباشي، عن تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، لـ"إنقاذ حياة إنسان"، كأول نائبة تعلن عن هذا الإجراء، وتأييدها الكامل لدعوة التبرع بالأعضاء البشرية.

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وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أوضحت فريدة الشوباشي قائلة: "التبرع بالأعضاء ليس حراما، وأنا أشجع وأبارك فكرة التبرع للحفاظ على حياة إنسان آخر، لا سيما أن هناك قانونا ينظم عملية التبرع، ولا يدع فرصة للتلاعب أو السرقة والنصب".

وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أشرف حاتم، إلى أن "اللجنة تضع على أجندة أعمالها مناقشة قانون زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، ودراسة أسباب توقف العمل بهذا القانون رغم أهميته القصوى".

وأكد أن "آلاف المرضي ينتظرون قرار الرحمة من خلال تبرع أحد المتوفين بأعضائه لهم".

المصدر: "الوطن"