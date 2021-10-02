ناشطة يمنية تثير غضب العديد من التونسيين من جديد

أثارت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التونسيين، بعد تغريدة حول بلدهم، انتقدت فيها الرئيس التونسي، قيس سعيد.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت توكل كرمان: "حبايبي التونسيين جمعتكم مباركة..أثق أنكم تدركون أن تونس ليست بخير مع وجود الروبوت التالف في قصر قرطاج، وأنكم ستقذفون به بعيدا خارج القصر، وتستأنفون مسيرتكم الديمقراطية التي انتزعت إعجاب العالم".

حبايبي التونسيين جمعتكم مباركة أثق أنكم تدركون ان تونس ليست بخير مع وجود الروبوت التالف في قصر قرطاج وأنكم ستقذفون به بعيداً خارج القصر، وتستأنفون مسيرتكم الديمقراطية التي انتزعت اعجاب العالم — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 1, 2021

وعلق أحد الحسابات على كلام اليمنية توكل هذا قائلا: "تونس ليست بخير لأن اصدقائك حول تونس لضعيه يتقاسمونها مع يتعامل معهم..يفكرون كجماعه لا كحزب سياسي..ولائهم للجماعة على للدولة ولا للديمقراطية..الأحسن لك التركيز على مشاكل اليمن".

تونس ليست بخير لأن اصدقائك حول تونس لضعيه يتقاسمونها مع يتعامل معهم. يفكرون كجماعه لا كحزب سياسي. ولائهم للجماعه على للدوله ولا للديمقراطيه.

الاحسن لك التركيز على مشاكل اليمن — Hakimi Sami🇹🇳🇵🇸 (@hkimisam) October 2, 2021

فيما قال حساب آخر: "هناك شيء فقط تالف .. عقلك وأخلاقك أيضا".

هناك شيئ فقط تالف .. عقلك و اخلاقك ايضا 🙂🙂 — 🇹🇳🐼 أحلام (@halouma_mj) October 1, 2021

بالإضافة إلى العديد من التعليقات اللاذعة ضد توكل من قبل يمنيين ورواد عرب.

المصدر: RT