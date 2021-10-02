مصر.. وفاة شاب في ظروف غامضة داخل مصحة علاج إدمان

توفي شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في منطقة الهرم بظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت من الطب الشرعي بيان سبب الوفاة.

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وكلفت الجهات المختصة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من أسرة شاب تتهم مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم الشرطة بقتله، وبالانتقال تبين العثور على جثة الشاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بالجثمان، وبسؤال أسرة الشاب المتوفى اتهمت الأسرة المصحة بقتله، مضيفة أنها أودعت الشاب مصحة علاج الإدمان بالهرم لعلاجه من إدمان مخدر الهيروين.

وتابعت الأسرة أنهم "طلبوا منهم عدم زيارته حتى يستطيعوا أن يعالجوه، وأنهم صباح اليوم تلقوا اتصالا من إدارة المصحة تبلغهم بأنه في حالة إعياء شديدة بسبب أعراض انسحاب المخدر من جسمه، وبالذهاب إلى المصحة وجدوه على باب المصحة من الخارج جثة هامدة، وزعمت المصحة أنه فاقد الوعي، وبالذهاب به إلى مستشفى الهرم أبلغوهم أنه توفي"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية للجثمان بناء على قرار من النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، تبين من خلال التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة خلو الجثمان من أية إصابات ظاهرية، مضيفا أنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيمياوي لتحليلها للتوصل إلى سبب الوفاة.

المصدر: "الوطن"