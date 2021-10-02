مصر.. مصرع شابين بجرعتي مخدرات فصلت بينهما 30 دقيقة والجهات المختصة تكشف التفاصيل

لفظ شابان مصريان أنفاسهما الأخيرة في منطقتي التجمع الأول والخامس في القاهرة الجديدة، إثر تعاطيهما لجرعتي مخدرات زائدتين، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

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وحسب صحيفة "الوطن" تم نقل الجثتين إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتيهما لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، ومقيم بمنطقة التجمع الأول، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات، وتبين العثور على آثار تعاطي لمخدر الهيروين بواسطة السرنغات (الإبر)، وباستدعاء أسرته أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة إلى إدمانه مخدر الهيروين.

وبعد مرور 30 دقيقة، تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا ثانيا، بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة الشاب في العقد الثالث من عمره، ومقيم بمنطقة التجمع الخامس، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات، كما تبين العثور على آثار حقن مخدرات في الذراعين، وبسؤال أسرته لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وأرجعت سبب الوفاة إلى إدمانه الهيروين، وتم تحرير محضرين منفصلين بالواقعتين، وإرسالهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "الوطن"