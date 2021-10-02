تداول مقطع فيديو ومضات شعرية لـ"وعد" محمد بن راشد وتفاعل كبير بمواقع التواصل (فيديو)

في إطار التأكيد على وعده بأن "تبقى دولة الإمارات محروسة"، نظم محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أبياتا من الشعر مخاطبا أبناء شعبه.

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وفي مقطع فيديو تداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر "هاشتاغ": "ومضات شعرية"، قال محمد بن راشد:

"أنا على الوعد انتو خبروني وين..ووعدي أنا هالبلاد تعيش محروسة

وإني أسكنه شعبي بين جفن وعين..وكل خطة بالأفكار وعلم مدروسة".

"أنا على الوعد انتو خبروني وين

ووعدي أنا هالبلاد تعيش محروسة



واني اسكنه شعبي بين جفن وعين

وكل خطة بالافكار وعلم مدروسة"#ومضات_شعرية من #محمد_بن_راشد@HHShkMohd@DXBMediaOffice#دبي_بوستpic.twitter.com/3mZdBUg0tt — دبي بوست (@dubaipost) October 1, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "هكذا هم العظماء، فالشيخ محمد بن راشد صنع الإعجاز على أرض الإنجاز، دبي الحاضر والمستقبل، فهو قائد استثنائي ورجل لا يعرف المستحيل"،

وقال آخر: "مدام عيال زايد وآل نهيان حفظهم الله ورعاهم.. يتنفسون هواء الإمارات.. يكفي أن التاريخ كتب عنهم لمسة جمالية رائعة وتركت بصمة للأمم..انهضي يا إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والعين وباقي الولايات بنهضة دار زايد".

هكذا هم العظماء ، فالشيخ محمد بن راشد صنع الإعجاز على أرض الإنجاز دبي الحاضر والمستقبل فهو قائد استثنائي ورجل لا يعرف المستحيل. — محمد سعيد باحداد (@m_bahdad) October 1, 2021

مدام عيال زايد و..آل نهيان حفظهم الله ورعاهم.. يتنفسون هواء الامارات 🇦🇪 يكفي ان التاريخ كتب عنهم لمسة جمالية رائعة وتركت بصمة للأمم 🖋️📜 انهضي يا إمارة أبوظبي ودبي الشارقة والعين وباقي الولايات بنهظة دار زايد اسال الله ان يحفظهم ويرعاهم ويمن عليهم بالخير الأمن الأمان 🇦🇪💚🇸🇦 — ibn ....Jazan (@alialmasrhy) October 1, 2021

المصدر: RT