 
مباشر

تداول مقطع فيديو ومضات شعرية لـ"وعد" محمد بن راشد وتفاعل كبير بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

تداول مقطع فيديو ومضات شعرية لـ
Reuters CHRISTOPHER PIKE
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rezf

في إطار التأكيد على وعده بأن "تبقى دولة الإمارات محروسة"، نظم محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أبياتا من الشعر مخاطبا أبناء شعبه.

إقرأ المزيد
انطلاق
انطلاق "إكسبو 2020 دبي" بمراسم افتتاح باذخة

وفي مقطع فيديو تداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر "هاشتاغ": "ومضات شعرية"، قال محمد بن راشد: 

  "أنا على الوعد انتو خبروني وين..ووعدي أنا هالبلاد تعيش محروسة

  وإني أسكنه شعبي بين جفن وعين..وكل خطة بالأفكار وعلم مدروسة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "هكذا هم العظماء، فالشيخ محمد بن راشد صنع الإعجاز على أرض الإنجاز، دبي الحاضر والمستقبل، فهو قائد استثنائي ورجل لا يعرف المستحيل"،

وقال آخر: "مدام عيال زايد وآل نهيان حفظهم الله ورعاهم.. يتنفسون هواء الإمارات.. يكفي أن التاريخ كتب عنهم لمسة جمالية رائعة وتركت بصمة للأمم..انهضي يا إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والعين وباقي الولايات بنهضة دار زايد".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا