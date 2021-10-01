شاهد.. فيديو صادم لسيدة تشعل النار في جسد جارها

نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية فيديو للحظة قيام سيدة بقتل نجار حرقا بالهرم، حيث قامت بسكب البنزين عليه وإشعال النيران بجسده.

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وظهرت السيدة في الفيديو وهي تقوم بدق جرس منزل الرجل، ليقوم بفتح الباب وبدأت مشادة كلامية بينهما قبل أن تشعل النار به.

وحاول العديد من سكان المكان إنقاذ الرجل لكن دون جدوى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: "اليوم السابع"