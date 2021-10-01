مصر.. يوتيوبر شهيرة ضحية تحرش وسط القاهرة تدلي بأقوال جديدة وتواجه المتهم بالفيديو

استمعت نيابة قصر النيل في مصر لأقوال الفنانة الاستعراضية وتدعى نادين شرارة، ضحية التحرش على يد شاب بمنطقة قصر النيل.

إقرأ المزيد

وقالت الفتاة أنها تعمل فنانة تشكيلية ومن مشاهير اليوتيوب، وأن المتهم تربص بها حين كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع وسط البلد، ونجح في الهروب مستغلًا قيادته موتوسيكل.

وأوضحت الفتاة أنها قامت بنشر الفيديو على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، مشيرًا أن الأجهزة الأمنية تواصلت معها وتمكنت من ضبطه بمنطقة الساحل.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، حيث أكد المتهم أنه كان لايقصد ارتكاب الواقعة وأنه عاكسها لفظيا ولكنه لم يتعد عليه بالضرب.

وأضاف المتهم أنه كان يسير ليلا بشارع القصر العيني للتنزة وعندما شاهد الفتاة أعجب بها وتحدث معها ، مشيرا أنه ظل يتحرك خلفا بالدراجة النارية .

وأوضح المتهم انه عندما حاولت المجني عليها الإمساك به بمعاونة المارة، تمكن من الهروب بسرعة مستغلًا استقلاله دراجة نارية.

وبمواجهة المتهم بالفيديو اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه .

وكان مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"يوتيوبر" مصرية وهي تتعرض للتحرش من قبل شاب يستقل دراجة نارية في شارع عام بالقاهرة.. وتقول له "امشي بدل ما أفضحك".

المصدر: أخبار اليوم