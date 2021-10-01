القبض في موسكو على مدون أجنبي التقط صورة في وضع شائن مع فتاة على خلفية كنيسة

القت شرطة العاصمة الروسية القبض على مدون من طاجيكستان يدعى رسلان بوبييف، بعد أن نشر صورة في وضع مشين على خلفية كاتدرائية القديس باسيل التاريخية.

والتقط هذا المدون المشهور بمقالبه المستفزة صورة له ولفتاة ترتدي زيا للشرطة تجلس أمامه على خلفية الكنيسة في وضع يحاكي فعلا جنسيا شائنا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الداخلية أن الشرطة أوقفت الفتاة أيضا، في حين يرجح أن يجري ترحيل المدون إلى بلاده.

ويتهم هذا الرجل بالمادة 148 من القانون الجنائي الروسي المعنية بارتكاب أفعال مسيئة للمجتمع وللمشاعر الدينية، وقد تواجه رفيقته تهمة ارتداء الزي الرسمي للشرطة الروسية بشكل غير قانوني.

وبعد فعلته الاستفزازية، أغلق المدون بوبييف صفحته في موقع إنستغرام، وظهر في مقطع فيديو بين أيدي الشرطة معربا عن ندمه على ما اقترف، قائلا : "أنا آسف، أنا آسف بصدق، لن أفعل مثل هذه الأشياء مرة أخرى".

المصدر: MASH