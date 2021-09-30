وسائل إعلام تنشر العقوبة المتوقعة للمتهم بقتل فتاة أمر السيسي بعلاجها بشكل عاجل

نشرت وسائل الإعلام المصرية العقوبة المتوقعة للمتهم بقتل منة الله هشام، ضحية الدهس بمحافظة أسيوط، بعد وفاتها اليوم، حيث أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها منذ شهر بعلاجها.

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وكانت الفتاة المجنى عليها، قد خرجت يوم 22 أغسطس الماضي، برفقة شقيقتها لحضور تمرين السباحة، وأثناء محاولة عبور الشقيقتين الطريق أمام موقف المعلمين الجديد، وجدتا سيارة نقل توقفت فقامت المجنى عليها بعبور الطريق، وبشكل مفاجئ تحركت السيارة مما أدى إلى سقوطها أسفل العجلات الأمامية للسيارة، ويتم نقلها إلى المستشفى، والقبض على السائق.

من جانبه، يوضح المحامي ياسر سيد أحمد، الموقف القانوني للمتهم بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له، بعد أن كانت الإصابة الخطأ، مؤكدًا أنه وفقًا للمادة 238 عقوبات فإن عقوبة القتل الخطأ تكون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة على: "إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، ولا تقل الغرامة المالية عن 1000 جنيه ولا تتجاوز الـ5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وأضاف أنه في حالة إصابة أكثر من شخص أثناء الحادث تصل عقوبة القتل الخطأ هنا إلى 7 سنوات سجن، ولكن في حالة المجنى عليها منة الله، تصل عقوبة الجاني إلى 5 سنوات سجن لأنه فر هاربا فور حدوث الواقعة ولم يحاول مساعدتها، وهنا يتم تغليظ العقوبة لأنه امتنع عن إسعافها، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على النيابة العامة مرة أخرى لتعديل القيد والوصف الخاص بالتهمة الجديدة التي سيتم توجيهها له.

وأصابت الصدمة عددا كبيرا من المواطنين في المجتمع المصري بعد وفاة الفتاة الشابة منة الله هشام التي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بعلاجها بعد تعرضها لحادث أليم.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الطالبة منة الله هشام، رفض ذكر اسمه، عن سبب وفاتها، بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، موضحا أن تأثر الفتاة بإصاباتها بفيروس كورونا كان وراء رحيلها: "اتصابت بيها وهي في المستشفى في أسيوط، وهناك مبلغوناش، وكان كل اللي فارق معانا إنها تفوق من الحادث ويتم إنقاذها من الموت".

المصدر: الوطن