وزير الداخلية الأردني: أكثر من 1500 وجها عشائريا وقعوا "وثيقة الجلوة" وتنفيذها بدأ

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن "وثيقة الجلوة العشائرية" التي أعلنت اليوم ملزمة وواجبة التنفيذ، وأشار إلى أن 1570 وجها عشائريا وقعوا عليها.

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وفي تصريح أعقب الإعلان عن الوثيقة، قال الفراية لقناة "المملكة" إن كل جريمة ستحدث بدءا من اليوم الأربعاء ستطبق عليها بنود الوثيقة، وأشار إلى أن الدولة الأردنية بمكوناتها كافة هي الضامن لتطبيق الوثيقة.

وأوضح أن "الوثيقة تنصب بشكل رئيس على جريمة القتل"، وأن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وأضاف الفراية أن "الجميع يتفق على أن الجلوة العشائرية شيء مبغض ولا يمت للمروءة بصلة، بالتالي أعتقد أنه آن الأوان أن نتخلص من هذه الظاهرة بشكل نهائي".

وحول القضايا المنظورة حاليا، قال الوزير الأردني إن القضايا التي فيها "عطوة عشائرية واتفاق بين الطرفين فإننا نحترم الاتفاق الموجود بينهم، بينما القضايا الموجودة حاليا ولم يتم الاتفاق عليها أو عطوة عشائرية تطبق عليها بنود الوثيقة الحالية".

المصدر: "المملكة"