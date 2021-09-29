البحرين.. إحالة مجموعة إجرامية للمحكمة الجنائية بتهم الاتجار بالبشر

أحالت النيابة العامة البحرينية جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص للمحكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات معها.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن 11 ضحية من عاملات المنازل، قدمن بلاغات على أفراد المجموعة (19 شخصا)، الذين كانوا يوهمون الفتيات بفرص عمل أفضل ورواتب أعلى، ثم يبيعونهن لأفراد من ذات الجماعة، وينقلونهن إلى أماكن خاصة بالدعارة تدار بواستطهم.

وأضافت الوكالة أن أفراد تلك الجماعة كانوا "يجبرون الفتيات على ممارسة الدعارة من خلال حجز حريتهن وضربهن وتهديدهن ومواقعتهن بدون رضا، والتكسب من خلال تلك الأعمال".

ونقلت الوكالة عن رئيس النيابة بأن النيابة العامة أمرت بإيداع المجني عليهن "دار الأمان" التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وندبت طبيبا شرعيا للكشف على عدد من الضحايا، واستجوبت جميع المتهمين، وأمرت بحبس 18 متهما، وأصدرت أمرا بضبط متهمة هاربة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين