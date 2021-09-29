تكريم الأميرة الراحلة ديانا بلوحة زرقاء على منزلها

كرمت لندن الأميرة الراحلة ديانا بلوحة زرقاء في المكان الذي قضت فيه عامين قبل زواجها من الأمير تشارلز.

وخلال حفل بالمناسبة، ساعدت إحدى صديقات ديانا في إزاحة الستار عن اللوحة التي خصصتها هيئة التراث الإنجليزي للمبنى الذي استقرت فيه ديانا عند بلوغها سن الـ18، وتقاسمت مع عدد من الأصدقاء الشقة الواقعة في العقار رقم 60 بمنطقة كولهيرن كورت، قرب شارع ‏كينغز رود في لندن.

ومن هناك وخلال الفترة من 1979 إلى 1981، بدأت مغامرة جديدة، حين تعرفت على الأمير تشارلز.

وكانت ديانا وصفت السنوات التي قضتها في ذلك المنزل بأنها "أسعد أوقات" حياتها، حسب كتاب "أندرو مورتون" عن الأميرة الراحلة.

وتم ترشيح ديانا لهذا التكريم بمبادرة من هيئة لندن التشريعية في 2019 بعد أن قامت الهيئة بإدارة حملة تطلب من سكان لندن اقتراح نساء يستحققن التكريم بلوحة زرقاء.

وتعد ديانا التي لقيت حتفها في حادث سيارة في باريس عام 1997، أرفع عضو سابق في النظام الملكي يمنح هذا الشرف.

المصدر: "أسوشييتد برس"