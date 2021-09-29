اعتقدت أنها حامل.. امرأة إيرلندية تكشف إصابتها بنوعين من السرطان (صورة)

اكتشفت امرأة من إيرلندا تبلغ من العمر 23 عاما، أنها مصابة بنوعين من السرطان في وقت واحد، بعد ما كانت تعتقد أنها حامل، حسب ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وسجلت ميا ماكين في أكتوبر 2019 لإجراء فحص طبي أجرته شركة كانت تعمل بها، وبعد أن ظنت أن الأعراض التي تشعر بها ربما تكون حملا، تم تشخيص إصابتها بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين" وهو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، والمرحلة الثانية من سرطان الغدة الدرقية في نفس الوقت.

واعتقدت ميا من بلفاست بإيرلندا الشمالية في البداية أنها ربما تكون حاملا لذا قامت بتسجيل الدخول إلى المستشفى، وبعد 12 ساعة من التفاوض مع الأطباء أجروا لها أشعة سينية على الصدر وأظهرت النتائج ظلا كبيرا حول قلبها.

وأخبر الطبيب ميا أنها قد تكون عدوى، لكن للتأكد من السبب أجروا فحصا في الصباح وطلبوا منها العودة إلى المنزل والراحة، في هذه الأثناء قاموا بعمل خزعتين لمعرفة ما كان يجري.

وفي صباح اليوم التالي خضعت ميا لفحص بالأشعة المقطعية وبعد بضع ساعات ألقى أحد الأطباء نبأ مدمرا مفاده أن لديها كتلة كبيرة بين قلبها ورئتيها.

وفي اليوم التالي أخبر طبيب ميا، أنها مصابة بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين" وسرطان الغدة الدرقية من المرحلة الثانية، وفي نوفمبر 2019 خضعت لأربع جولات وثماني علاجات من العلاج الكيميائي استمرت لمدة شهرين، وذهل الأطباء عندما اكتشفوا أنها لم تفقد شعرها أثناء العلاج.

وفي يناير 2020 خضعت ميا لفحص أظهر أنها خالية من السرطان تماما.

المصدر: صحيفة "mirror"