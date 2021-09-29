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محمد هنيدي يرد على فان دام: أنتظرك خلف الأهرامات.. ومش هتعرف تلاقيني"

مجتمع

محمد هنيدي يرد على فان دام: أنتظرك خلف الأهرامات.. ومش هتعرف تلاقيني
الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي
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رد الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، على إعلان الممثل الهوليوودي الشهير، جون كلود فان دام، قبلوه التحدي معه.

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وعلق محمد هنيدي على جملة كتبها فان دام في التعليقت (أنا جاهز عندما تكون مستعدا) بالقول: "أنا مستعد وأنتظرك خلف الأهرامات، عند الكيلو 5002 (يقصد الموقع).. ومش هتعرف تلاقيني".

محمد هنيدي يرد على فان دام: أنتظرك خلف الأهرامات.. ومش هتعرف تلاقيني

وفي تعليق آخر قال هنيدي: "خد بالك الجو بدأ يسقع وهتجي تاخد برد مع تغيير الجو وحتتهزم وتعد تعمل حجة البرد..فأنا بقول نأجلها لـ2030".

محمد هنيدي يرد على فان دام: أنتظرك خلف الأهرامات.. ومش هتعرف تلاقيني

كما كتب محمد هنيدي تعليقا على إحدى صفحات "فيسبوك" المتابعة لهذا التحدي قائلا: "في 100 ملوت إنسان عايشين في مصر..يدور بقى".

محمد هنيدي يرد على فان دام: أنتظرك خلف الأهرامات.. ومش هتعرف تلاقيني

المصدر: RT

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