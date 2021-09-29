محمد هنيدي يرد على فان دام: أنتظرك خلف الأهرامات.. ومش هتعرف تلاقيني"

رد الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، على إعلان الممثل الهوليوودي الشهير، جون كلود فان دام، قبلوه التحدي معه.

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وعلق محمد هنيدي على جملة كتبها فان دام في التعليقت (أنا جاهز عندما تكون مستعدا) بالقول: "أنا مستعد وأنتظرك خلف الأهرامات، عند الكيلو 5002 (يقصد الموقع).. ومش هتعرف تلاقيني".

وفي تعليق آخر قال هنيدي: "خد بالك الجو بدأ يسقع وهتجي تاخد برد مع تغيير الجو وحتتهزم وتعد تعمل حجة البرد..فأنا بقول نأجلها لـ2030".

كما كتب محمد هنيدي تعليقا على إحدى صفحات "فيسبوك" المتابعة لهذا التحدي قائلا: "في 100 ملوت إنسان عايشين في مصر..يدور بقى".

المصدر: RT