السعودية.. 5 أشخاص يتحرشون بفتيات في مكة المكرمة والشرطة تكشف هوياتهم
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
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أعلنت الشرطة السعودية في مكة المكرمة ضبط 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.
وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
المصدر: جريدة "اليوم" السعودية
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