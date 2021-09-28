يوتيوبر مصري يكشف حجم أرباحه الشهرية من يوتيوب

كشف اليوتيوبر المصري حمدي، صاحب قناة "حمدي ووفاء" على اليوتيوب، عن حجم الأرباح التي يحصل عليها شهريا من جراء تصوير وعرض الفيديوهات على هذا الموقع.

وقال حمدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أي صاحب صفحة محتوى يرفع فيديو على اليوتيوب ثم يضع عليه إعلانات ويوتيوب يعطي صاحب المحتوى نسبة أرباح".

وأضاف: "اليوتيوبرز يصلون لشريحة كبيرة من المجتمع، ويؤثرون في الكثيرين، ونرحب بفرض ضرائب على اليوتيوبرز".

وتابع :" أنا لو بكسب أرباح ضخمة من اليوتيوب مكنتش هفتح مطعم خاص يوفر مصدر رزق لنا" ، مضيفا: "الفيديو الواحد ممكن يحقق أرباح من 5 لـ 10 آلاف جنيه".

ومن جهتها، قالت زوجته، وفاء: "كل محتوى له تكلفة مختلفة عن الأخرى، وبالتالي تختلف قيمة الأرباح التي نحصل عليها من الشركة التي نتعامل معها".

المصدر: صدى البلد



