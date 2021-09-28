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السعودية.. مقطع فيديو متداول لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتحرك (فيديو)

مجتمع

السعودية.. مقطع فيديو متداول لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتحرك (فيديو)
Reuters AHMED YOSRI
سيدة تحمل العلم السعودي
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بعد مقطع فيديو متداول لفتاتين قامتا بالرقص من خارج نافذة سيارة، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية عن تحديد هويتهما وتطبيق العقوبات المقررة تجاههما لمخالفتهن الذوق العام.

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وأفاد المتحدث المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرطية بأنه "إشارة إلى ظهور فتاتين مخالفتين للذوق العام، في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في "سناب شات" مموها، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر".

المصدر: RT

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