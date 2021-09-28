النوم موت ناعم.. مصرع فنانة روسية في حادث دراجة نارية بتايلاند

لقيت الروسية، ألينا باغيروفا، البالغة من العمر 34 عاما مصرعها جراء إصابتها بجروح ناتجة عن حادث سير غريب وقع في تايلاند.

وحدثت المأساة يوم 27 سبتمبر بعد أن سقطت الفنانة التشكيلية والمصورة من مدينة تفير الروسية من دراجة نارية استقلتها في أحد طرق تايلاند. وقال أصدقاء ألينا:" "إنها لم تصطدم بأية سيارة أو دراجة نارية أخرى وما زالت دراجتها النارية سليمة تماما، وربما كان هناك كلب يعبر الطريق أو أنها سقطت من الدراجة النارية بنفسها بطريقة ما وليست هناك أسباب واضحة للحادث".

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وفيما أعلنت شرطة المرور التايلاندية أن سبب مصرع الفنانة التشكيلية الروسية هو فقدان السائقة السيطرة على دراجتها النارية.

بينما نشرت، ألينا قبل وقوع الحادث بـ3 أيام تدوينة غامضة على "إنستغرام" جاء فيها "إن النوم هو موت ناعم".

يذكر أن المرأة عاشت في تايلاند لمدة عاميْن. وعملت قبل ذلك في بطرسبورغ وهي خريجة كلية الآداب في جامعة تفير الحكومية ومعروفة كمصوّرة ورسامة.

المصدر: لايف