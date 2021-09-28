مصر.. إعدام 3 أعضاء من الإخوان نفذوا جريمة بشعة بـ113 طلقة

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة 3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا، لقيامهم وآخرين بقتل أمين شرطة وخاله، بـ113 طلقة.

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وترجع وقائع القضية ليوم 16 مارس عام 2015 عندما توجه السائق رضا، إلى محطة الأتوبيس الدولي بالمنصورة لاستقبال ابن أخته أمين الشرطة عبد الباسط عند نزوله في إجازة من عمله، وانتظرهم المتهمون في مدخل قرية النزهة محل إقامتهما بجوار المدرسة الابتدائية داخل سيارة ملاكي وفور وصولهما نزل اثنان من الإرهابيين منها وأطلقا عليهم بالأسلحة الآلية عدد 113 طلقة حسب التقرير المرفق بالقضية وفر بهم الثالث هاربين عقب جريمتهم.

وعقب الحكم عبر والد أمين الشرطة وهو مساعد شرطة بالمعاش، عن سعادته بحكم القضاء العادل الذي اقتص لابنه وخاله، مؤكدا بأن الجريمة البشعة روعت وقتها أبناء القرية والقرى المجاورة حيث ترك أمين الشرطة زوجته وطفليه يوسف في الصف الثالث الابتدائي، وياسين في الصف الأول الابتدائي ووالدته، وفاء رياض معوض ربة منزل تجاوز عمرها الـ66 عاما، كما ترك شقيقة له من ذوي الاحتياجات الخاصة عمرها 39 عاما وتحتاج لرعاية فائقة.

وأشار إلى أن الضحية الثاني خال أمين الشرطة ترك 3 أطفال أكبرهم كان عمره 8 سنوات وقت الحادث، علاوة على زوجته ربة المنزل، كما أنه كان قائما على رعاية شقيقته روضة رياض معوض وعمرها 56 عاما، وهي من ذات الاحتياجات الخاصة أيضا.

المصدر: أخبار اليوم