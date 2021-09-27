مصر.. محكمة النقض تؤيد أحكام قتلة "ضحية الشهامة"

أيدت محكمة النقض المصرية حكما صادرا على قتلة محمود البنا المعروف إعلاميا "بضحية الشهامة"، قضى بالسجن 15 عاما لثلاثة مدانين، و5 سنوات لرابع.

وتعود القضية إلى عام 2019 حين استاء المغدور وهو طالب في الصف الثاني الثانوي من تصرفات المدان محمد راجح تجاه إحدى الفتيات، ونشر عبر حسابه في "إنستغرام"، يقول: "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة".

والمنشور أثار غضب راجح، خاصة أن محمود كان قد حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في الشارع، ولذلك بدأ راجح يوجه التهديدات لمحمود، قبل أن يتفق مع ثلاثة من المتواطئين معه على قتل البنا.

وفي التاسع من أكتوبر 2019 هاجموا المجني عليه بالسكاكين والعبوات الحارقة للعيون، ووجهوا له عدة طعنات نافذة في البطن، ليتوفى في مستشفى تلا المركزي في المنوفية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية.