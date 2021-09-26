الأردن.. محاولة انتحار جماعية من برج اتصالات في معان
Reuters
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هدد 3 شبان في محافظة معان الأردنية بالقفز من برج للاتصالات في وسط المدينة والانتحار، حسب ما نقلت مصادر محلية.
وحسب المصادر، هرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان وردعتهم عن الانتحار.
ولم تعرف بعد دوافع هؤلاء الشباب لمحاولتهم الانتحار.
factjo.com
المصدر: "عمون" + صحف أردنية
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