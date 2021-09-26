استفتاء سويسرا يرجح كفة أنصار الزيجات المثلية

أظهرت النتائج الأولية لاستفتاء سويسرا اليوم الأحد أن أكثر من 60% من المقترعين أيدوا مبادرة "الزواج للجميع" التي تشرّع زيجات المثليين في البلاد.

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ونشرت شبكة SRF التلفزيونية تدل على أن 63,5% من الناخبين الذين صوتوا في 23 كانتونا من أصل 26 أيدوا المبادرة المذكورة.

وكان البرلمان السويسري وافق أواخر العام الماضي على مبادرة "الزواج للجميع"، مما فتح الطريق أمام وصول الأزواج المثليين إلى بنوك الحيوانات المنوية.

ثم واجهت المبادرة في وقت لاحق معارضة من قبل الحزب الشعبي السويسري والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي المحافظ، اللذين طالبا بتنظيم الاستفتاء على مبادرة "الزواج للجميع".

ومنذ عام 2007 كان من حق المثليين تشريع علاقاتهم بصيغة "الشراكة المسجلة"، دون أن يسمح لهم بالتبني.

المصدر: "نوفوستي"