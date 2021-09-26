مصر.. أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور ونال تكريما من السيسي

قال الطالب المصري محمد عمر محمد خيري، أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور والبالغ من العمر 22 عاما، إنه ولد مصابا بهذا المرض، وتفاقمت الأعراض تدريجيا.

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وأضاف خيري خلال تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كرمه الرئيس السيسي" على القناة المصرية الأولى: أنه "لم يستطع الالتحاق بكلية الطب لظروف الإعاقة، لهذا التحق بكلية الحقوق، وتخرج بتقدير عام ممتاز وكان من الأوائل على الكلية، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب قبل 3 أعوام".

وتابع: "تكريم الرئيس كان حلم حياتي، وكنت على يقين وثقة بالله أن هذا الحلم سيتحقق".

وواصل أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور "الرئيس أعطاني شهادة التقدير بنفسه، وطلب الميكروفون لكي يمنحني إياه وأوجه له رسالة أمام الحضور مباشرة"، مشددا على أنه "سيكون حريصا على نقل علمه للطلاب، وتسخير نجاحه في خدمة المجتمع".

وقال خيري "الحياة صعبة جدا، فأنا لا أستخدم أطرافي فعندما كنت أذاكر كان والدي أو والدتي أو أحد أشقائي يضطر إلى مسك الكتاب لتقليب الصفحات، ورغم ذلك لم أشعر بأنني مختلف أو إعاقتي كانت عائقا في طريقي، وأصر والدي ووالدتي على أن أستكمل تعليمي".

المصدر: الوطن