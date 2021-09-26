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الكويت.. محكمة تمتنع عن عقاب فنانة مشهورة لنشر فيديو إباحي على حسابها بـ"سناب شات"

مجتمع

الكويت.. محكمة تمتنع عن عقاب فنانة مشهورة لنشر فيديو إباحي على حسابها بـ
Reuters
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أيدت محكمة الاستئناف بالكويت حكم الامتناع عن النطق بعقاب فنانة كويتية مشهورة عن تهمة مخالفة الآداب العامة عن نشر فيديو إباحي في "سناب شات" في شكوى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

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فيما أنكرت المتهمة ما وجه إليها من اتهام تم حجزها في النيابة وإخلاء سبيلها بعدها بكفالة مالية 2000 دينار في أكتوبر من العام الماضي، وأمام محكمة الجنايات أخلي سبيلها بكفالة مالية أيضا، وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقابها.

وذكرت المتهمة أن حسابها تم تهكيره في "سناب شات" وأنها لم تنشر الفيديو الإباحي، مطالبة بالبراءة وإلغاء الحكم المستأنف، بيد أن محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت حكم الامتناع عن النطق بعقابها ومحو الفيديوهات ومصادرة الهاتف.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية

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