الولايات المتحدة.. طفل في سن الثانية يقتل نفسه بسلاح وجده في حقيبة قريبه

ذكرت الشرطة الأمريكية أن طفلا يبلغ من العمر عامين أطلق النار على رأسه من مسدس وجده في حقيبة أحد أقربائه في تكساس.

وذكرت الشرطة أن صاحب السلاح البالغ 21 عاما فر بعد إطلاق النار، لكنه سلم نفسه لاحقا وتم توقيفه ووجهت إليه تهمة "إخفاء الأدلة".

وأفاد تقرير أصدرته مؤخرا منظمة "إيفريتاون فور غن سايفتي" المناهضة للأسلحة بأنه في كل عام في الولايات المتحدة يعبث مئات الأطفال بالبنادق والمسدسات دون أي حماية في الخزائن ومنضدات النوم وحقائب الظهر أو حقائب اليد، أو تكون متروكة ببساطة دون أي مراقبة ويطلقون النار عن غير قصد.

وأحصت المنظمة 765 وفاة خلال السنوات الست الماضية و111 منذ الأول من يناير، إضافة إلى أكثر من 1500 جريح جراء عبث الأطفال بالأسلحة.

وينص دستور الولايات المتحدة على الحق في حمل السلاح وهو ما يبدي الأمريكيون بأكثريتهم تمسكا به رغم وجود تفسيرات مختلفة لذلك، حيث يملك 30% من البالغين سلاحا واحدا على الأقل.

المصدر: وكالات