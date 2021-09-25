مصر.. دفاع طبيب واقعة "اسجد للكلب" يرفض المرافعة ويطلب كشف هوية ناشر الفيديو

رفض المحامي هشام حمودة الدفاع عن الطبيب عمرو خيري أمام المحكمة الاقتصادية في قضية إهانة الممرض المعروفة بواقعة "اسجد للكلب"، وذلك لعدم استجابة المحكمة للطلبات التي تقدم بها.

وطلب المحامي الاستعانة بتحريات رجال المباحث لمعرفة من نشر مقطع الفيديو.

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وأضاف حمودة في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية أنه طلب من هيئة المحكمة الإستجابة لقرارات النيابة الصادرة بتاريخ 10 و11 و14 من شهر سبتمبر بشأن من نشر الفيديو لأن القضية تندرج تحت جرائم النشر، متابعا: "لازم نعرف من قام بنشر الفيديو هل الطبيب أم لا".

وذكر حمودة أنه يجب تحديد المسؤول عن نشر الفيديو المتداول وعما إذا كان تم اختراق حساب الطبيب أم لا وهل تلقى عددا من التهديدات والابتزار، مشيرا إلى أنه إذا لم تستجيب المحكمة لدفاع في تحقيق الدعوى سينسحب من القضية.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية