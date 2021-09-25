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فيديو يهز العراق.. أب يعذب ابنه بـ"سادية" والسلطات تتدخل

مجتمع

فيديو يهز العراق.. أب يعذب ابنه بـ
Reuters
أرشيف
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تداول ناشطون على موقع "تويتر" وسما بعنوان "أنقذوا الطفل محمد" بعد انتشار مقطع فيديو صادم أظهر طفلا قيدت يداه ووجهه ملطخ بالدم جراء ضرب والده له في إحدى المدن العراقية.

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وظهر الطفل في الفيديو المتداول وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء ويتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده.

وأشعل فيديو الطفل وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق وعدد من الدول العربية.

وتصدر وسم #أنقذو-الطفل-محمد- قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة "تويتر" في العراق.

وكشفت معظم التغريدات حزن المغردين والمعلقين على الطفل وطالب المغردون السلطات بالمسارعة لإنقاذ وحماية الطفل ومعاقبة والده.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الجمعة أنه أمر بتنفيذ الإجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يمارس العنف ضد ابنه.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، الأجهزة المختصة للتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده.

وتعليقا على الفيديو، قال الإعلامي زيد الأعظمي: "بلا مبالغة.. العراق بحاجة الى معجزة".

من جهتها، أعلنت محامية عراقية تدعى سهى محمد سعيد الربيعي، عبر حسابها في "تويتر"، استعدادها لتبني الطفل المعنف محمد، وإحضاره إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقيم وأكدت أنها ستتكفل بكل شيء من بغداد وإلى واشنطن.

وأشار مغرد إلى أن الطفل حول إلى المشفى بعد تعرضه للضرب من قبل والده.

المصدر: تويتر

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