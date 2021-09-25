فيديو يهز العراق.. أب يعذب ابنه بـ"سادية" والسلطات تتدخل

تداول ناشطون على موقع "تويتر" وسما بعنوان "أنقذوا الطفل محمد" بعد انتشار مقطع فيديو صادم أظهر طفلا قيدت يداه ووجهه ملطخ بالدم جراء ضرب والده له في إحدى المدن العراقية.

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وظهر الطفل في الفيديو المتداول وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء ويتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده.

وأشعل فيديو الطفل وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق وعدد من الدول العربية.

وتصدر وسم #أنقذو-الطفل-محمد- قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة "تويتر" في العراق.

وكشفت معظم التغريدات حزن المغردين والمعلقين على الطفل وطالب المغردون السلطات بالمسارعة لإنقاذ وحماية الطفل ومعاقبة والده.

#انقذوا_الطفل_محمد

I have no words.. I couldn’t watch the video and yet I’m still crying. I don’t think any type of torture in this world would be enough for this sadistic creature. It baffles me how anti-domestic violence laws aren’t enforced everywhere! pic.twitter.com/GPw6dRArA2 — ِ (@lw9m_) September 23, 2021

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الجمعة أنه أمر بتنفيذ الإجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يمارس العنف ضد ابنه.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، الأجهزة المختصة للتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يوجّه بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 23, 2021

وتعليقا على الفيديو، قال الإعلامي زيد الأعظمي: "بلا مبالغة.. العراق بحاجة الى معجزة".

بلا مبالغة ... العراق بحاجة إلى معجزة.#انقذوا_الطفل_محمد — د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) September 23, 2021

من جهتها، أعلنت محامية عراقية تدعى سهى محمد سعيد الربيعي، عبر حسابها في "تويتر"، استعدادها لتبني الطفل المعنف محمد، وإحضاره إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقيم وأكدت أنها ستتكفل بكل شيء من بغداد وإلى واشنطن.

أنا سهى محمد سعيد الربيعي محامية عراقية أقيم في واشنطن مستعدة أن أسحب الطفل المعنف محمد الذي تعنف من قبل والده الى الولايات المتحدة الأمريكية و أتبناه طفلاً لي و أنا أتكفل بكل شيء من بغداد و إلى واشنطن و أتمنى أن تساعدوني للوصل لمحمد . #انقذوا_الطفل_محمد — Soha Al-Rubaie 🇮🇶 سهى الربيعي (@rubaie_soha) September 23, 2021

وأشار مغرد إلى أن الطفل حول إلى المشفى بعد تعرضه للضرب من قبل والده.

بعد الاتصال ع الأصدقاء في الشرطة المجتمعية في البصرة الطفل حالياً في المستشفى#انقذوا_الطفل_محمدpic.twitter.com/KOOTlYywXG — bader٩٧ (@AlqaisyBader) September 23, 2021

المصدر: تويتر