مدون إماراتي شهير ينشر فيديو لوصلة رقص جريئة مثيرة للجدل بمناسبة اليوم الوطني السعودي (فيديو)

قدم المدون الإماراتي المثير للجدل بدر خلف وصلة رقص جريئة بالعباءة بمناسبة اليوم الوطني السعودي وخرج على متابعيه بفيديو أطل فيه بعباءة خضراء من درجة لون العلم السعودي مع حجاب أبيض.

وظهر مشهور الـ"سناب شات" بالإمارات، في المنشور وهو يرقص على وقع أغنية "عاش سلمان" قبل أن يتوجه بكلمة تهنئة لمحبيه ومتابعيه السعوديين.

وقال فيها:" كل عام وسعوديتنا بـ ألف ألف خير إن شاء الله كل عام والشعب السعودي بـ ألف خير والله يحفظ بابا سلمان و محمد بن سلمان وإن شاء الله من تقدم لتقدم لكل السعودية ونشوف السعودية قمة على قمة".

اهني بابا سلمان ومحمد بن سلمان

والشعب السعودي باليوم الوطني السعودي 🇸🇦

ومنها للأعلى يارب احبكم كيكاتي ❤️.#اليوم_الوطني_السعوديpic.twitter.com/9cgHDEUnZT — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 23, 2021

ورد معظم المعلقين بسخرية على الفيديو، حيث علق أحد مشاهدي الفيديو قائلا: "الله لايكثر من هالعينات في مجتمعنا" وعلق آخر: "الله يشفيه"، وعلق متابع على الفيديو بعبارة: "الحين عيالك وش ينادون لك بابا والا ماما" وجاءت هذه التعليقات بسبب الجدل الذي يثيره بدر خلف بشكل مستمر في الفيديوهات التي يظهر بها حيث يميل لإبراز شكله وتصرفات وكأنه فتاة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي