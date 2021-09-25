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المرشد الأعلى الإيراني يعزي أسرة المراهق "البطل" علي لندي

مجتمع

المرشد الأعلى الإيراني يعزي أسرة المراهق
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المراهق البطل على لندي
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اتصل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأسرة المراهق علي لندي، وأبلغها تعازيه ومواساته في وفاته، حسبما أفادت وكالة "فارس" نقلا عن مكتب المرشد الأعلى، اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن علي لندي (15 عاما)، وهو من أهالي مدینة إيذج بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، ضحى بنفسه قبل أسبوعين من أجل إنقاذ جارتيه من الحريق. وتمكن الطفل من إنقاذهما لكنه توفي مساء الجمعة في المستشفى، متأثرا بحروق شديدة أصيب بها.

المصدر: "فارس"

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