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الشعبي المصري حسين غاندي: أنا من علم محمد رمضان الغناء

مجتمع

الشعبي المصري حسين غاندي: أنا من علم محمد رمضان الغناء
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تحدث المطرب الشعبي المصري حسين غاندي عن علاقته بالفنان محمد رمضان، وكيف تسبب بدخول رمضان مجال الغناء.

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وقال غاندي عبر قناة "صدى البلد": "أنا اللي علمت محمد رمضان الغناء في فيلم واحد صعيدى، وكمان عملت أغانى تترات لمسلسلات كتير، منها كل مسلسلات النجم مصطفى شعبان". 

وأضاف: "هقدم أغاني عبد الحليم حافظ".

وكان قرر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، ومجلس النقابة منع التعامل مع عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، حيث إنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية. 

وأكد شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة. 

المصدر: صدى البلد

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