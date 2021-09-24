عراك جماعي بين شبان سعوديين في اليوم الوطني للمملكة (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون فيديو لعراك جماعي وقع في إحدى مدن المملكة خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وأظهر مقطع الفيديو تجمعا شبابيا كبيرا في إحدى مدن المملكة ضمن فعاليات اليوم الوطني عمّته الفوضى إثر خلاف بين شابين.

مقطع متداول لمضاربة جماعية أثناء الاحتفال باليوم الوطني! pic.twitter.com/SeXVLV5DuW — Trends (@TrendPase) September 23, 2021

ووثق الفيديو وقوع أحد الشباب على الأرض، وسط تبادل اللكمات والركلات بين البقيه.

ولم تعرف أسباب وملابسات الحادث ولا موقع حدوثه، إلا أن موقع "عاجل" قال إنه وقع حسب البعض في مدينة الباحة جنوب غربي المملكة أمس الخميس خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني للبلاد ذكرى قيام المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT