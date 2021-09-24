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الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة لها خلال علاجها في سويسرا

مجتمع

الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة لها خلال علاجها في سويسرا
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أول صورة لها أثناء رحلة علاجها بسويسرا، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستغرام"، رفقة الطبيبين اللذين أشرفا على متابعة حالتها الصحية هناك.

الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة لها خلال علاجها في سويسرا
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وعلقت ياسمين على الصورة، قائلة: "شكراً للدكاترة دكتور سماراس ودكتور سورافيا.. الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

وكانت عبد العزيز غادرت القاهرة في أغسطس الماضي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

المصدر: RT

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