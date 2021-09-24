فتح قضية جنائية ضد رجل ضرب طبيبا لأنه فحص زوجته المحجبة

فتحت لجنة التحقيق الروسية المحلية تحقيقا في قضية جنائية ضد أحد سكان مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في إقليم خانتي مانسيسك، لمهاجمته طبيبا فحص زوجته المسلمة.

وذكرت رواية المحققين أن الرجل قام ظهر يوم 21 سبتمبر بإحدى غرف عيادة خاصة في منطقة في نيجنفارتوفسك "بانتهاك صارخ للنظام العام واستخدام ذريعة مختلقة حول التعدي على حرمة زوجته من قبل طبيب"، وأنه ضرب مرتين على الأقل وجه طبيب الأمراض الجلدية الذي كان فحص المرأة في وقت سابق.

وأفيد بأنه "جرى فتح قضية جنائية ضد أحد السكان المحليين البالغ من العمر 29 عاما. ويشتبه في ارتكابه جريمة بموجب الفقرة (أ") من الجزء 1 من المادة 213 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي وهي تتحدث عن الشغب باستخدام العنف".

وتم توقيف المشتبه به على ذمة التحقيق، ويجري البت في الإجراءات القانونية اللاحقة، فيما وضع التحقيق في هذه القضية تحت إشراف المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد كتبت في وقت سابق أن سيدة محجبة جاءت للكشف لدى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية، وبعد الكشف دخل زوجها المكتب، واحتج على فحص بطن المريضة، وضرب الطبيب.

المصدر: نوفوستي