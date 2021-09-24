مدير أمن مشفى واقعة "السجود للكلب" يكشف معلومات عن حيثياتها

استدعت الأجهزة الأمنية المصرية مدير أمن مستشفى عين شمس، التي حصلت فيها واقعة "السجود للكلب" والتي قام فيها أحد الأطباء بإهانة ممرض والتعدي عليه بالضرب وإجباره على السجود لكلب.

وقال أمام النيابة العامة، خلال التحقيقات: "الواقعة محصلتش عندنا في مستشفى ومتأكد من كلامي علشان شكل الغرف اللي ظهرت في فيديو الواقعة تختلف عند اللي عندنا تماما"، مشيرا إلى أنه حصل على الفيديو من مدير الموارد البشرية في المستشفى "علشان أنا مدير أمن المستشفى وأي حادث بيحصل في المستشفى لازم يوصلي ولما شوفت الفيديو لقيت فيه دكتور بيهين ممرض وكان في الفيديو ظاهر فيه ناس معرفهمش وهو مفروض ممرض مش من المستشفى ولا مكان إلي اتصور فيه الفيديو في مستشفى عين شمس لأن الأوضة دي مختلفة عن الشكل الأوض إللي في المستشفى من حيث تجهيزات الغرفة".

وأضاف: "أنا شفت الفيديو والممرض ده مش عندنا في المستشفى واتأكدت من كده علشان الهدوم إلى لابسها مختلفه عن ملابس الممرضين إلى عندنا في المستشفى لأن زي التمريض في المستشفي عندنا بدله لبني فاتح لكن الممرض إللي في الفيديو كان لابس بدله لونها أزرق غامق وبالنسبه للشخص الثاني إللي ظاهر في المقطع وكان لابس قميص أنا معرفوش وبالنسبه للشخص التالت إللي كان لابس بلطو أبيض أنا معرفوش".

المصدر: "القاهرة 24"