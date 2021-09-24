مصر.. قوات الأمن تتدخل بعد محاولة شاب إفساد عرس حبيبته بطريقة جنونية

تمكنت قوات الأمن المصرية في محافظة أسوان بصعيد مصر، من السيطرة على مشاجرة حاول فيها أحد الشباب إفساد حفل زفاف، عن طريق إطلاق أعيرة نارية فى الهواء مساء الخميس.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين حاولا فيها استخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور وجه مدير أمن أسوان بتدخل القوات، والتي سيطرت على الموقف دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن أحد الشباب تقدم لخطبة فتاة بقرية سلوا بحري وعندما رفضت أسرة الفتاة وزوجتها لشاب آخر، حاول الانتقام من الأسرة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وذلك فى محاولة لإفساد حفل الزفاف على محبوبته، وهو الأمر الذي قابله أصحاب الزفاف بالرفض واحتجزوا الشاب وجاءت قوات الشرطة وجرت السيطرة على الموقف.

المصدر: اليوم السابع