 
مباشر

مصر.. قوات الأمن تتدخل بعد محاولة شاب إفساد عرس حبيبته بطريقة جنونية

مجتمع

مصر.. قوات الأمن تتدخل بعد محاولة شاب إفساد عرس حبيبته بطريقة جنونية
Globallookpress
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rct3

تمكنت قوات الأمن المصرية في محافظة أسوان بصعيد مصر، من السيطرة على مشاجرة حاول فيها أحد الشباب إفساد حفل زفاف، عن طريق إطلاق أعيرة نارية فى الهواء مساء الخميس.

إقرأ المزيد
سرقة من الداخل.. الأمن المصري يلقي القبض على المتهمين بسرقة أحد البنوك (صورة)
سرقة من الداخل.. الأمن المصري يلقي القبض على المتهمين بسرقة أحد البنوك (صورة)

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين حاولا فيها استخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور وجه مدير أمن أسوان بتدخل القوات، والتي سيطرت على الموقف دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن أحد الشباب تقدم لخطبة فتاة بقرية سلوا بحري وعندما رفضت أسرة الفتاة وزوجتها لشاب آخر، حاول الانتقام من الأسرة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وذلك فى محاولة لإفساد حفل الزفاف على محبوبته، وهو الأمر الذي قابله أصحاب الزفاف بالرفض واحتجزوا الشاب وجاءت قوات الشرطة وجرت السيطرة على الموقف.

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا