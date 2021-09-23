طالب جامعي يلجأ للمحكمة العليا في روسيا بسبب العلامات

وصل طالب في كلية الحقوق، في شكواه إلى المحكمة العليا الروسية، بعد حصوله على علامة 80 بالمئة في أحد الامتحانات، وطالب برفع علامته.

من جانبها أقرت المحكمة العليا بأن الطالب يملك الحق في التقدم إلى القضاء للحصول على الحماية لحقوقه.

ووفقا لمواد القضية، امتعض طالب كلية الحقوق بجامعة تيومين الحكومية ولم يكن راضيا عن العلامة التي نالها خلال امتحان الدولة في الفقه في السنة الرابعة.

بعد ذلك قدم الطالب شكوى إلى لجنة الاستئناف التي وافقت على طلبه وألغت محضر اجتماع لجنة الامتحانات وحددت موعدا جديدا لامتحان جديد.

ولكن القرار لم ينل رضا الطالب الذي أصر على الحصول علامة أعلى بدون أي امتحان جديد.

وتوجه الطالب إلى المحكمة بدعوى ضد لجنة الاستئناف في جامعته، لكن المحكمة رفضت حتى قبول الدعوى للنظر فيها، معتبرة أنه ليس من اختصاصها تقييم مستوى معرفة الطالب. ولم يستسلم الطالب، وواصل النضال حتى وصل إلى المحكمة العليا التي وقفت إلى جانبه.

المصدر: نوفوستي